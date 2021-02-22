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Поліція накрила продавців фейкових "євроблях". Обдурили людей на 1 млн гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 18:32
Поліція накрила продавців фейкових "євроблях". Обдурили людей на 1 млн гривень Фото: затримання шахраїв (cyberpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Сумській області викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито пригон "євроблях" вони брали практично повну вартість авто.

Про це йдеться в повідомленні на сайті киберполиции.

Повідомляється, що шахраї на платформі оголошень в інтернеті виставляли на продаж автомобілі з пробігом з Європи за умови часткової передоплати. Після першого платежу замовника запевняли, що за машиною вже виїхали. Після цього надсилали заздалегідь змонтовані відео і просили другий платіж. В результаті шахраї отримували майже повну вартість замовлення та "зникали".

"Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян більш ніж на мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях працівники поліції провели обшуки. Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях". РБК-Україна писало, що він пропонує.

Крім того, в Україні хочуть істотно знизити штрафи за нерозмитнені "євробляхи".

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