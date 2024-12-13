Масштабный удар по энергетике и усиленные графики. Что известно о последствиях атаки по Украине

Главное по состоянию на сейчас:

Предварительно, РФ выпустила 93 ракеты, из них удалось сбить 81. Также враг привлек почти 200 беспилотников.

Это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

В ДТЭК сообщили, что россияне массированно ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование.

Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. Есть попадания.

Во Львовской области атакованы объекты энергетики. Будут изменения в графиках отключений света.

По результатам ракетной атаки в Тернопольской области есть негативные последствия, сообщили в ОВА.

Свет и вода исчезли в некоторых районах Одессы.

"Укрэнерго" предупредило об усилении графиков отключений света по всей Украине.

Удар по энергетике: какова ситуация со светом

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, под массированным ударом была энергетика по всей Украине.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - сообщал он во время ракетной атаки.

Между тем генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко пояснил, что из-за ракетной атаки РФ "Укрэнерго" распорядилась отключать 3 из 6 очередей потребителей. Это означает, что отключать свет одновременно будут половине потребителей по Украине.

По информации ДТЭК, Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям компании, было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

"После окончания обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и восстановление работы оборудования. В этом году это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и 9-я массированная атака на энергетические предприятия компании", - отметили в компании.

Последствия по регионам

Одесса

В Одессе во время атаки раздавались сильные взрывы, рассказал мэр города Геннадий Труханов. Местные СМИ сообщили, что в некоторых районах одесситы сообщили об отсутствии воды и света.

Впоследствии глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о повреждении гражданской инфраструктуры в области. В частности, офисного помещения частной транспортной компании и восьми грузовиков. На месте работают все соответствующие службы. Без пострадавших.

Фото: последствия атаки в Одесской области (t.me/odeskaODA)

Львовская область

Во Львовской области под удар попали объекты энергетики. Информации о пострадавших пока нет. Однако местные власти предупредили, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Добавим, что во время атаки Воздушные силы сообщали об угрозах ударов в частности по Стрыю, где размещены стратегические газовые подземные хранилища.

По словам главы Дрогобычской районной администрации Степана Кулиняка, во время утренней ракетной атаки враг в очередной раз атаковал один из объектов критической инфраструктуры.

"Самое важное: информации о пострадавших, к счастью, нет. В результате попадания возник пожар, который ликвидируют спасатели. Все экстренные и профильные службы работают на месте происшествия", - написал он.

Ивано-Франковская область

В регионе работали силы ПВО. По словам мэра Ивано-Франковска, обломки упали в одном селе общины. Также в областном центре из-за высокого уровня ракетной опасности утром приостанавливали работу коммунального транспорта из-за высокого уровня ракетной опасности.

Как заявила глава областной военной администрации Светлана Онищук, Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания, без пострадавших. По области работали силы ПВО. На местах событий привлечены соответствующие службы для преодоления последствий атаки", - написала Онищук.

Отметим, что по данным местных СМИ, прикарпатцы насчитали 13 взрывов в направлении Бурштына. Там находится Бурштынская ТЭС, которая является крупнейшей на западе Украины тепловой электростанцией. Она подключена к европейской энергосистеме и обеспечивает электроэнергией часть Европы.

Тернопольская область

По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия в Тернопольской области, информируют в ОВА. Жертв нет. Впрочем, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил о сбитом беспилотнике в регионе. Зафиксированы незначительные повреждения на территории частного домовладения в Новоархангельске.

Киевская область

В Киевской области, как отмечают в ОВА, активно работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые цели. Пострадавших нет.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна и двери, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом - линии электросетей.

Падения обломков также фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Фото: последствия атаки в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)

Чем атаковали россияне

Для комбинированного удара враг применил бомбардировщики Ту-95МС, с которых запустил крылатые ракеты, а также баллистику, "Калибры" из Черного моря и "Кинжалы" с МиГ-31К, "Шахеды".

По словам президента Владимира Зеленского, всего было 93 ракеты (в частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета) и почти 200 беспилотников.

"Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбито благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - отметил президент.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что всего для атаки враг использовал 94 ракеты и 193 беспилотника. Из них была сбита 81 ракета и 80 БПЛА. А еще 105 дронов были локационно потеряны.

Всего же во время атаки были применены:

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 баллистическая ракета KN-23;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ;

24 крылатых ракет "Калибр";

7 крылатых ракет "Искандер-К";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69;

193 ударных БпЛА типа "Шахед".

Как реагирует власть и мир

Глава государства призвал мир к массовой реакции.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор", - добавил Зеленский.

На российскую ракетную атаку по Украине 13 декабря отреагировала посол США Бриджит Бринк. По ее словам, враг атаковал не только энергосистему, но и транспортные сети и ключевые объекты по всей Украине.

"Начиная с 07:00 по киевскому времени критическая инфраструктура Украины подвергается очередной массированной атаке. Россия осуществила обстрел баллистическими ракетами, нацелившись на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране", - говорится в заявлении дипломата.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обвинил РФ в попытке оставить миллионы людей без света и тепла.

"Призываю каждого поддерживать друг друга и быть готовыми к временным трудностям. Вместе мы преодолеем все! А международных партнеров прошу усилить давление на агрессора: новые санкции и поддержка энергетического сектора Украины - это лучший ответ на российские атаки", - акцентировал Лубинец.

В свою очередь министр иностранных дел Андрей Сибига в очередной раз призвал союзников срочно предоставить Украине 20 систем противовоздушной обороны NASAMS, HAWK или IRIS-T.

"Россия стремится лишить нас энергоносителей. Взамен мы должны лишить ее средств террора. Я снова призываю срочно доставить 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T", - написал министр в сети Х.