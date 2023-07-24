Масштабные пожары в Греции. Власти объявили эвакуацию из Корфу

По данным агентства, эвакуация была объявлена из-за масштабного пожара, который быстро распространился и угрожал селам на северо-востоке острова.

Как рассказал спикер пожарной бригады Василис Ватракогианнис, с помощью последовательных сообщений на экстренный номер 112 было эвакуировано 17 сел, а 2466 человек доставлены в безопасное место.

"Стоит отметить, что в настоящее время не сообщается о повреждении домов", - рассказал он.

По его словам, на Корфу задействовано также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Также ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.

Корфу – один из греческих островов, который находится в Ионическом море. Он находится недалеко от Албании и является самым северным и вторым по площади среди Ионических островов.

Следует напомнить, что на греческом острове Родос из-за масштабных лесных пожаров временно прекращена работа многих гостиниц. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Лесные пожары в 2023 году

Из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров. Так, фиксировались очаги возгорания в Северной Америке, Европе, Австралии.

По состоянию на начало июля масштабные лесные пожары только в Канаде сожгли более 3,3 млн. га земли. Дым охватил весь североамериканский регион .

Над ликвидацией вспышек одновременно работало 5500 спасателей . Это на 2500 пожарных меньше, чем нужно, считает специалист по лесным пожарам Майк Флениган.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .