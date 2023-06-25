В Канаде не утихают лесные пожары: в стране не хватает спасателей

Канада продолжает бороться с одним из самых больших лесных пожаров за последние годы, ситуация усугубляется тем, что в стране существенная нехватка пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что во всех провинциях Канады одновременно работает над тушением пожаров 5500 спасателей. Это на 2500 пожарных меньше, чем нужно, считает профессор Университета Томпсон-Риверс в Британской Колумбии и специалист по лесным пожарам Майк Флениган.

"Это тяжелая работа, связанная с долгосрочными последствиями для здоровья. Поэтому становится все труднее набирать и удерживать людей", - заявил он.

В провинциях, где бушуют пожары, в этом году пришлось тратить больше денег на привлечение людей в ряды спасателей, чем это было раньше, пишет издание. Бригадам приходится работать по 12-14 часов, по две недели подряд.

В то же время Reuters отмечает, что этот вопрос будет становиться все более актуальным, ведь в дальнейшем пожары могут становиться более масштабными.

"Ограниченные ресурсы могут угрожать способности Канады тушить пожары, которые, как ожидается, в будущем станут более масштабными и сильными в результате изменения климата. Это может нанести больший ущерб населению и нарушить работу нефтегазовой, горнодобывающей и лесной промышленности страны", - пишет издание.

Лесные пожары в Канаде

В мае в провинции Альберта произошло 103 пожара, которые уничтожили около 121 909 гектаров. Более 24 511 человек были вынуждены покинуть свои дома. Потом пожары вспыхнули и в других провинциях, по состоянию на данный момент известно о том, что они сожгли более 6,5 млн гектаров.

Для тушения масштабных пожаров были вовлечены вооруженные силы Канады и спасатели из других стран.

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