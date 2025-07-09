Масштабные обыски на таможнях: правоохранители раскрыли схемы в 4 областях

"Служба безопасности совместно с ОГП, ГБР, Нацполицией и БЭБ провела масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне. В течение суток СБУ задержала чиновника Гостаможслужбы в Киеве и заблокировала сделки сразу в трех приграничных областях", - говорится в сообщении.

Фото: правоохранители разоблачили преступные схемы на таможнях в 4 областях Украины (t.me/SBUkr)

Так, в Киеве на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.

Задокументировано, как чиновник за деньги предлагал военнообязанным избежать мобилизации. Для этого он оформлял уклонистов "публичными дипломатами" в столичное общественное объединение, которое работает от имени известной международной организации.

Также чиновник подозревается в получении взяток от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые планировали выехать в Евросоюз. За разные суммы он обещал нелегалам содействие во избежание депортации и беспрепятственном выезде в ЕС.

Сейчас чиновнику и его сообщнику-"посреднику" готовятся подозрения сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, во время спецоперации ликвидировано еще пять сделок на таможнях в разных регионах Украины.

В частности, в Одессе разоблачили четырех должностных лиц управления по борьбе с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при вывозе товаров из Украины.

Также в регионе проведены обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые брали взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей.

На Волыни разоблачены должностные лица региональной таможни, которые безосновательно оформляли беспошлинный импорт иностранных авто, чем нанесли ущерб государственному бюджету на не менее 2,7 млн гривен.

В Черновицкой области разоблачены должностные лица таможни, которые способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 млн гривен.

Как сообщается, указанные реализации проводились в рамках системной работы СБУ по обеспечению контрразведывательной защиты пограничной инфраструктуры, а также для противодействия системным угрозам управлению государством.

Среди прочего, речь идет о недопущении влияния иностранных спецслужб на работников государственных органов на границе, предотвращении нелегальной миграции, контрабанды оружия, наркотиков и других попыток подрыва национальной безопасности Украины.

Только за первое полугодие 2025 года по материалам СБУ Гостаможслужба составила 113 админпротоколов о нарушении таможенных правил, по результатам которых в государственный бюджет доначислено более 157 млн гривен. Также за этот период Служба безопасности изъяла предметов контрабанды на более 62 млн гривен.

Всего за 6 месяцев этого года сотрудники СБУ осуществляли оперативное сопровождение в более 800 производствах, связанных с преступлениями на границе.

Что касается фактов, только что разоблаченных в Киеве и трех областях Украины, то по ним продолжаются расследования, начатые правоохранителями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товаров);

ст. 190 (мошенничество);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.