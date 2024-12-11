Масштабный пожар в Калифорнии: более 1500 спасателей на месте, уничтожены дома и машины

В понедельник вечером в каньоне Малибу (Калифорния) начался масштабный лесной пожар, который уже охватил более 3000 акров земли. Пожарные борются с огнем, привлекая более 1500 спасателей, но к утру среды огонь еще не удавалось локализовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Пожар в Малибу: Масштабное возгорание в каньоне Малибу

В понедельник вечером в каньоне Малибу, штат Калифорния, начался крупный лесной пожар, который быстро охватил более 3000 акров земли. Пожар распространился настолько быстро, что власти объявили обязательную эвакуацию для всех жителей этого популярного района, известного своими туристическими и жилыми зонами.

Фото: AP News

Привлечение более 1500 спасателей: борьба с огнем

Для борьбы с огнем было мобилизовано около 1500 пожарных. Однако, несмотря на усилия, к утру среды пожар оставался неконтролируемым, и его не удалось локализовать. Официальные лица отметили, что тушение осложняется сильными ветрами Санта-Ана, которые усиливают распространение огня.

Фото: BBC news

Знаменитости на эвакуации: под угрозой дома известных людей

Малибу является местом проживания многих знаменитостей, и во время эвакуации сообщалось, что дома таких звезд, как Леди Гага, Бейонсе и Джей Зи, оказались в зоне риска. Актер Дик Ван Дайк также был эвакуирован с женой и животными, хотя их кота объявили пропавшим. Специалисты также сообщают, что певица Шер была вынуждена покинуть свой дом.

Угроза для домов и имущества: разрушения и повреждения

Пожар уже привел к разрушениям: сгорели автомобили, автобусы, а также десятки домов, большинство из которых сильно повреждены или уничтожены. Огонь также приблизился к важным инфраструктурным объектам, включая государственные учреждения и школы.

Видео: ABC News

Изменения климата и ветры Санта-Ана: основные причины пожара

По словам властей, главной причиной интенсивного распространения огня стали сильные ветры Санта-Ана, создающие экстремальные условия для возникновения и распространения лесных пожаров. Ученые предполагают, что изменение климата способствует увеличению таких инцидентов, поскольку теплая погода и засуха становятся более частыми в регионе.

Дальнейшая эвакуация и федеральная помощь

Несмотря на усилия по тушению пожара, спасатели продолжают работать в экстремальных условиях. Федеральная помощь уже доступна, и официальные лица предупреждают, что пожар может продолжать распространяться, что потребует новых эвакуаций. Калифорния уже не раз сталкивалась с подобными катастрофами, и специалисты отмечают, что изменение климата увеличивает риск природных катастроф.