Десятое извержение вулкана в Исландии: что известно на данный момент

Вулкан, расположенный неподалеку от Рейкьявика, извергся в десятый раз за последние три года, создав зрелищные фонтаны лавы и дыма. По данным Метеорологического управления Исландии, инцидент не вызвал перебоев в работе инфраструктуры или авиасообщения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исландия, расположенная на линии разлома между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, является сейсмически активной зоной. Ее уникальный ландшафт включает гейзеры, горячие источники и многочисленные вулканы, которые периодически напоминают о своей активности.

Извержение длилось несколько часов

Первые признаки активности были зафиксированы за 45 минут до прорыва магмы на поверхность. Огромная трещина длиной около 3 км образовалась в земной коре, откуда раскаленная лава ярко-желтых и оранжевых оттенков поднималась в ночное небо.

Видео: The Straits Times

Вулканическая активность была предсказана заранее из-за накопления магмы под полуостровом Рейкьянес, расположенным примерно в 30 км от столицы. Однако, по словам специалистов, в последние недели значительного увеличения сейсмической активности не наблюдалось.

Влияние на регион

Хотя извержение оказалось слабее предыдущих, власти приняли меры предосторожности. Популярный геотермальный спа-курорт временно закрылся и эвакуировал посетителей.

Фото: Reuters

Аэропорт Кефлавик сообщил, что рейсы не пострадали, так как вулканический пепел не попал в стратосферу. Однако жители ближайших районов остаются настороже.

Соседний городок Гриндавик, который был эвакуирован в декабре прошлого года из-за угрозы потоков лавы, по-прежнему остается почти безлюдным. Около 50 домов, где находились вернувшиеся жители, вновь эвакуированы ради их безопасности.

Геологическая активность продолжится

Рейкьянес находился в состоянии покоя на протяжении 800 лет, но с 2021 года регион переживает периодические вулканические извержения. Последний инцидент стал шестым в 2024 году.

Эксперты считают, что эта активность может продолжаться десятилетиями, а возможно, и столетиями. Извержения не только создают риски для местных жителей, но и привлекают внимание туристов, которые ищут зрелищных природных явлений.