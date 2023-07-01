RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Масштабное ДТП в Кении: погибли почти 50 человек

Фото: в крупной аварии в Кении погибли по меньшей мере 48 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

По меньшей мере, 48 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Лондиане, на западе Кении вечером, 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, грузовик с контейнером съехал с дороги и врезался в несколько транспортных средств. Очевидцы рассказали о перекошенных обломках автомобилей и мотоциклов рядом с поврежденными микроавтобусами и грузовиками. Командир региональной полиции Том Одера сообщил, что число погибших достигло 48 человек.

"Я увидел мчащийся навстречу прицеп. Я развернулся и спасся от удара в него. Человек, который шел позади меня, подумал, что я хочу что-то купить. Он меня догнал и тут его сбили. Прицеп взлетел с дороги и ударился в другие транспортные. средства", - рассказал очевидец Питер Отиено.

"Я собственными глазами видел около 20 тел, были и другие тела, которые были под машиной", - добавил он. В Красном Кресте Кении сообщили, что грузовик протаранил более шести автомобилей и наехал на пешеходов. Более 20 пострадавших были доставлены в местные больницы.

"Страна в отчаянии вместе с семьями, потерявшими близких в ужасном ДТП в Лондиане", - написал в Twitter президент Кении Уильям Руто.

Трагические ДТП

В Южно-Африканской Республике, 25 июня, пикап врезался в маршрутку, после чего опрокинулся. В результате аварии погибли 6 человек погибли, еще 7 получили ранения.

Масштабная автотроща произошла в Турции в мае. Грузовик потерял управление и врезался в стоящие в очереди на АЗС автомобили. Погибли 12 человек, еще 31 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПмасштабна аваріяКения