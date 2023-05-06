ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции произошло масштабное ДТП: 12 человек погибли

Новина українською →
Суббота 06 мая 2023 23:19
В Турции произошло масштабное ДТП: 12 человек погибли Фото: в Турции произошло масштабное ДТП (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 6 мая, в турецком районе Белен провинции Хатай произошло масштабное ДТП, в котором погибли 12 человек и еще 31 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Global.

По данным правоохранителей, грузовик потерял управление и врезался другие автомобили, которые стояли в очереди на заправку. Всего в ДТП пострадали 12 автомобилей. Медики сообщают о смерти 12 пострадавших и ранении еще 31 человека.

На месте работали 22 машины "скорой" и пожарные.

Напомним, что 24 апреля в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме того, 15 апреля во французском Бордо автомобиль на большой скорости въехал в толпу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция ДТП
NEWS
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
Новая эпоха монархии. Зеленский поздравил Чарльза ІІІ с коронацией
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой