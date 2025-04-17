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Масштабная атака на Днепр: число пострадавших растет, появились новые фото и видео

Фото: в Днепре число раненых возросло до 30 после атаки РФ 16 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре продолжает расти количество пострадавших после атаки россиян вечером 16 апреля. Их уже 30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Так, по его словам, массированная атака БпЛА привела к трагическим последствиям в Днепре - погибли три человека, среди них - ребенок.

"Пострадали 30, пятеро - дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один - в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

Последствия атаки на Днепр

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же - частных. Повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.

"А еще - пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто", - отметил Лысак.

 

Фото последствий атаки на Днепр 16 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)

 

Атака РФ на Днепр

Вчера вечером, 16 апреля, россияне массированно атаковали Днепр дронами. В результате атаки были пожары, повреждения, есть погибшие и много пострадавших.

В частности, погибли три человека, в том числе ребенок. До этого сообщалось, что ранения получили 28 человек, из них 4 ребенка. Днепр оккупанты атаковали "Шахедами" около 23:00.

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