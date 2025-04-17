Масштабная атака на Днепр: число пострадавших растет, появились новые фото и видео

Так, по его словам, массированная атака БпЛА привела к трагическим последствиям в Днепре - погибли три человека, среди них - ребенок.

"Пострадали 30, пятеро - дети. Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 16 пациентов. Один - в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА.

Последствия атаки на Днепр

В городе изуродованы с десяток многоквартирных домов и столько же - частных. Повреждены корпус учебного заведения, общежитие, гимназия.

"А еще - пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто", - отметил Лысак.

Фото последствий атаки на Днепр 16 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)