"Масштабы разрушений - ужасные". После уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию

Из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго". В частности, причиной тому разрушение Трипольской ТЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Центрэнерго" в Facebook.
В компании назвали этот день "черным" в истории "Центрэнерго".
"В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся наша генерация. Войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС Киевской области. Хорошо, что все наши, кто был во время обстрелов на смене - живы. Но нам очень болит..." - говорится в сообщении.
Как отметили в "Центрэнерго", в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.
"Масштабы разрушений - ужасные. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден - мы с ним справимся", - заявил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.
В компании напоминают, что 22 марта 2024 года полностью была уничтожена Змиевская ТЭС, в Харьковской области, а 25 июля 2022 года войска РФ оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.
"На сегодняшний день, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100 процентов генерации", - констатировали в компании.
Напомним, что сегодня во время массированной ночной атаки Россия полностью разрушила Трипольскую ТЭС, расположенную в Киевской области. В результате чего там вспыхнул большой пожар, а кадры в сети активно начали поститься в сети. В свою очередь мэр города Украинка, где находится станция, призвал жителей закрыть окна в домах, чтобы не дышать вредным дымом.
Отметим, что Трипольская ТЭС является самой мощной электростанцией в Киевской области и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Как писало РБК-Украина, сегодня Россия выпустила по Украине 82 средства воздушного нападения (ударных дронов и ракет), с которых силам ПВО удалось сбить 57 целей.
Целью путинских войск, как и в предыдущие атаки, стала украинская энергоинфраструктура. Под прицелом в этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Как сообщал ДТЭК, повреждены две теплоэлектростанции.
Детальнее о последствиях атаки РФ по Украине - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.