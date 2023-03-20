Массовые казни и пытки. Госдеп осветил в докладе военные преступления России в Украине

Как отмечает издание, в предисловии к докладу госсекретарь США Энтони Блинкен написал, что злодеяния россиян в Украине привели к массовой гибели и разрушениям.

"Поступали достоверные сообщения о массовых казнях, пытках, изнасилованиях, неизбирательных нападениях и нападениях, преднамеренно направленных на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, совершенных российскими силами в Украине, и все это является военными преступлениями", - сказано в докладе.

Там упоминается и депортация тысяч украинцев, которую организовали россияне. В частности, из страны принудительно вывозили детей. Также Россия проводила фильтрацию населения временно оккупированных территорий.

В докладе написали и о нарушениях прав человека в самой России, инициатором которых является режим диктатора Владимира Путина. Это проявляется через "жесткое подавление свободы слова и СМИ", использование "чрезмерной силы и других жестких методов" для задержания участников антивоенных протестов.

"По данным правозащитных организаций, в течение года сотни студентов университетов были отчислены за свои политические взгляды. Например, по сообщениям, 9 марта Министерство внутренних дел приказало Санкт-Петербургскому государственному университету отчислить 13 студентов, участвовавших в антивоенных протестах", - сказано в документе.