Массированный удар по Украине: откуда и чем били россияне

"10 октября в 6:00 утра взбешенный диктатор дал команду атаковать мирные города Украины по всем направлениям ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона", - говорится в сообщении.

Россияне запускали ракеты Х-101, Х-555 из района Каспия из одиннадцати самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" - с кораблей в Черном море.

ОТРК "Искандер" наземного базирования запускали по разным направлениям. Также россияне применили ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РОСВ "Торнадо-С".

По состоянию на 11:40 оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

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