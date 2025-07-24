Массированный удар россиян по Одессе: под завалами может быть человек
В Одессе в результате массированной дроновой атаки 24 июля была повреждена многоэтажка. Под завалами дома может оставаться человек.
Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Есть подозрение что под завалами в доме может находиться один человек. В каком он состоянии - живой или нет - нам пока неизвестно. Именно поэтому привлекаются дополнительные специалисты, чтобы спасатели могли безопасно выполнить все необходимые работы после завершения этапа оценки ситуации", - рассказал Кипер.
По словам главы ОВА, сейчас инженеры и строительные эксперты проводят обследование разрушенного здания, чтобы определить, возможно ли безопасно продолжать спасательные работы. По предварительным выводам, существует угроза дальнейшего разрушения конструкций.
"В связи с этим из Киева уже выехала дополнительная инженерная бригада, которая должна провести оценку безопасности пребывания спасателей поблизости. Есть риск полного обвала сооружения", - сообщил он.
Что касается пострадавших, то Кипер заверил, что все они получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
Атака на Одессу 24 июля
Сегодня Одесса пережила адскую ночь. В городе вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.
В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот.
В ночь на 24 июля российские террористы применили против Одессы более 30 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).
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