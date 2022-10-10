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Массированный удар по Днепропетровской области: четверо погибших, десятки раненых

Фото: в результате атаки на Днепропетровскую область четыре человека погибли (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате массированной вражеской атаки на Днепропетровскую область четыре человека погибли и 19 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Он сообщил, что оккупанты направили на область более 10 ракет. Четыре из них уничтожили украинские силы ПВО.

"Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди шли на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику", - написал глава ОВА.

Резниченко сообщил, что в области есть серьезные разрушения.

Так, в одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии более 80 тысяч человек.

Отметим, что ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, РСЗО и тяжелой артиллерией. Повреждения получили 30 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и электросети.

Напомним, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны россиян.

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Днепропетровская область