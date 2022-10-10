Массированный ракетный удар по Киеву: пятеро погибших, десятки пострадавших

В результате массированного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Киева 10 октября пять человек погибли, более 20 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, сегодня утром Вооруженные силы России, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили массированный ракетный обстрел жилых районов и гражданской инфраструктуры столицы.
Так, больше всего попаданий зафиксировано в центральной части Киева. На данный момент известно о 5 погибших и более 20 пострадавших в результате атаки оккупантов.
Кроме того, повреждены здания высшего учебного заведения, жилые и офисные дома в центре столицы. Одна из ракет попала в детскую площадку.
"При процессуальном руководстве органов столичной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним, 10 октября города Украины был зафиксирован один из крупнейших ракетных ударов с начала вторжения России в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 70 ракет.
В Киеве из-за массированного ракетного обстрела полностью остановили метро. Станции будут работать как укрытие.
Взрывом также был поврежден центральный железнодорожный вокзал.
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