Массированный ракетный удар по Киеву: пятеро погибших, десятки пострадавших

По данным следствия, сегодня утром Вооруженные силы России, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили массированный ракетный обстрел жилых районов и гражданской инфраструктуры столицы.

Так, больше всего попаданий зафиксировано в центральной части Киева. На данный момент известно о 5 погибших и более 20 пострадавших в результате атаки оккупантов.

Кроме того, повреждены здания высшего учебного заведения, жилые и офисные дома в центре столицы. Одна из ракет попала в детскую площадку.

"При процессуальном руководстве органов столичной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.