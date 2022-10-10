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Массированный ракетный удар по Киеву: пятеро погибших, десятки пострадавших

Фото: в результате ракетных обстрелов Киева погибли пять человек (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате массированного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры Киева 10 октября пять человек погибли, более 20 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, сегодня утром Вооруженные силы России, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, осуществили массированный ракетный обстрел жилых районов и гражданской инфраструктуры столицы.

Так, больше всего попаданий зафиксировано в центральной части Киева. На данный момент известно о 5 погибших и более 20 пострадавших в результате атаки оккупантов.

Кроме того, повреждены здания высшего учебного заведения, жилые и офисные дома в центре столицы. Одна из ракет попала в детскую площадку.

"При процессуальном руководстве органов столичной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября города Украины был зафиксирован один из крупнейших ракетных ударов с начала вторжения России в феврале 2022 года. В общей сложности было выпущено более 70 ракет.

В Киеве из-за массированного ракетного обстрела полностью остановили метро. Станции будут работать как укрытие.

Взрывом также был поврежден центральный железнодорожный вокзал.

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КиевГенеральная прокуратура Украины