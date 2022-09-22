Массированный ракетный обстрел Николаева: Ким сообщил подробности

Российские войска нанесли по Николаеву массированный ракетный удар ракетами С-300. В результате повреждены многоэтажки, газопровод, водопровод и админздания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Обновлено. Ким сообщил о 9 выпущенных ракетах по Николаеву.

"Доброе утро, мы из Украины! Сегодня 9 ракет С-300 прилетело по Николаеву. Сейчас проверяем повреждения и будем все ремонтировать. К счастью, без жертв", - рассказал он утром во время видеообращения.

Он также еще раз уточнил, что погибших в результате атаки нет, по удару по театру - завалы уже расчищают.

"Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, перед зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания", - написал Ким.

По его словам, также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар на складе. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Напомним, ранее о ночном массированном обстреле сообщал мэр Николаева Александр Сеенкевич, который информировал, что под удар попали разные районы города.

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