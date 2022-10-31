Массированный обстрел Украины: свет будут отключать вечером по всей стране

По данным компании, в результате обстрела оккупантов было повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы Украины в нескольких регионах.

"Для устранения последствий в 17:00 Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы применения графиков аварийного отключения электроснабжения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины", - сказано в сообщении "Укрэнерго".

Ограничения применят для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как россияне повредили инфраструктуру.

"Такие меры позволяют энергетикам быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной", - объясняют в компании.

Стоит заметить, что, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во Львовской области уже начали отключать свет с 17:00.

"Специалисты "Львовоблэнерго" сообщают, что потребители будут без света ориентировочно 3-4 часа. Полного восстановления электроснабжения следует ожидать до 22:00. Поскольку это аварийные отключения, которые ввели оперативно по распоряжению "Укрэнерго", о них населению не могли сообщить заранее", - добавил Козицкий.