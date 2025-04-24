Массированный обстрел Киева: в столице уже пять пострадавших, среди них 3-летний ребенок

Сегодня ночью Киев подвергся масштабному комбинированному удару со стороны Российской Федерации. В столице известно уже о пострадавших.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
По его словам, столица была под комбинированной атакой баллистики и "Шахедов". Угроза от россиян будет сохраняться в течение ближайших часов.
По состоянию на 01:40:
"Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок",- написал Ткаченко.
Сейчас известно о попадании по гражданской инфраструктуре.
В то же время мэр города Виталий Кличко уточнил, что ребенок был госпитализирован в Святошинском районе и ему три года.
Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Россияне применили баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.
Также Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет, которые россияне запустили со стратегической авиации.
Известно, что взрывы раздавались в Киеве и Харькове.
О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина. Известно, что в Святошинском районе начался пожар в жилом доме.
"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди", - написал Кличко.
Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.
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