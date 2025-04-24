Массированный обстрел Киева: в столице уже пять пострадавших, среди них 3-летний ребенок

По его словам, столица была под комбинированной атакой баллистики и "Шахедов". Угроза от россиян будет сохраняться в течение ближайших часов.

По состоянию на 01:40:

Голосеевский район: два пожара в результате вражеской атаки;

Шевченковский район: четыре пожара;

Святошинский район: предварительно возгорания на трех локациях.

"Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе - ребенок",- написал Ткаченко.

Сейчас известно о попадании по гражданской инфраструктуре.

В то же время мэр города Виталий Кличко уточнил, что ребенок был госпитализирован в Святошинском районе и ему три года.

Масштабный обстрел 24 апреля

Российская армия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Россияне применили баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр" и ударные дроны.

Также Воздушные силы предупреждают об угрозе крылатых ракет, которые россияне запустили со стратегической авиации.

Известно, что взрывы раздавались в Киеве и Харькове.

О последствиях обстрела Киева - читайте в материале РБК-Украина. Известно, что в Святошинском районе начался пожар в жилом доме.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди", - написал Кличко.

Также мы собрали все что известно о массированном обстреле Украины.