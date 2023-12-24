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Массированный обстрел Херсона. Зеленский отреагировал на террор россиян

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные ночные обстрелы Херсона. Он заявил, что ликвидация последствий российских ударов продолжалась всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Реакция Зеленского

"Жестокие террористические обстрелы. Сознательно - именно по гражданской инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь и по обычным улицам", - написал Зеленский.

По словам президента, от обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома.

"Есть раненые, среди них ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным. Все необходимые службы, наши спасатели будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла", - написал Зеленский.

Он также выразил благодарность всем, кто работает в будни, и по праздникам, и днем, и ночью, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить.

"И я благодарен каждому и каждому, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", - написал Зеленский.

Также глава государства опубликовал вместе и кадры последствий российских ударов.

 
Фото: последствия обстрела Херсона в ночь на 24 декабря (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что известно о последствиях обстрела Херсона

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 декабря, российские войска массированно обстреляли Херсон. В результате чего пострадали девять человек (среди них 15-летний ребенок.). Кроме того, известно о по меньшей мере четырех погибших.

Также оккупанты значительно повредили газовую сеть в центральном районе Херсона. С утра специалисты предприятия ремонтируют поврежденные участки.

Отметим, что год назад в канун Рождества враг тоже цинично нанес масштабный удар по Херсону. Тогда погибли 10 человек, а еще 62 получили ранения.

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