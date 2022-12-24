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Массированный обстрел Херсона: количество погибших возросло

Фото: количество погибших в результате обстрела центра Херсона возросло до восьми (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате сегодняшних вражеских обстрелов центра Херсона возросло до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Отметим, что сегодня россияне совершили очередные обстрелы центра Херсона. Они попали в места с наиболее массовыми скоплениями местных жителей.

В результате атаки погибли по меньшей мере восемь гражданских лиц. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о 35 пострадавших.

Также захватчики повредили объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, админздания и автотранспорт.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

Напомним, россияне обстреляли Херсон в субботу, 24 декабря. Первоначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На вражескую атаку уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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ХерсонВойна России против Украины