ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Массированный обстрел Херсона: число жертв возросло, проблемы со связью есть до сих пор

Херсон, Пятница 17 ноября 2023 08:37
UA EN RU
Массированный обстрел Херсона: число жертв возросло, проблемы со связью есть до сих пор Фото: число жертв из-за массированного обстрела Херсона 16 ноября увеличилось (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного обстрела Херсона 16 ноября умерли еще два человека. Проблемы со связью и интернетом наблюдаются в городе и сейчас.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: комментарий спикера Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона, соцсети.

"К сожалению, уже известно о трех погибших. Сначала это было 9 пострадавших, одна погибшая, бабушка 75 лет и 8 были ранены. В больнице скончались еще две женщины. Врачи пытались их спасти, но они погибли", - рассказал Толоконников.

Он добавил, что только за вчера в Херсонской области пострадали 16 человек, среди которых 6 погибли.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в некоторых районах Херсона проблемы со связью и интернетом. Также есть жалобы на нестабильность напряжения в сети.

Обстрел Херсона

Вчера вечером, 16 ноября, российские войска массировано обстреляли Херсон. Первоначально сообщалось об одной погибшей, пожтилой женщине, которая на момент атаки находилась в своей квартире. Также тогда сообщалось о 8 раненых, среди которых 15-летняя девушка. Также из-за российских обстрелов Херсон частично был обесточен.

Напомним, несколькими часами ранее 16 ноября под обстрел попал Корабельный район и общественный транспорт, есть жертва и раненый.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
NEWS
Враг ночью бил по Украине "Шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО
Враг ночью бил по Украине "Шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени