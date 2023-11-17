Массированный обстрел Херсона: число жертв возросло, проблемы со связью есть до сих пор

Из-за массированного обстрела Херсона 16 ноября умерли еще два человека. Проблемы со связью и интернетом наблюдаются в городе и сейчас.

"К сожалению, уже известно о трех погибших. Сначала это было 9 пострадавших, одна погибшая, бабушка 75 лет и 8 были ранены. В больнице скончались еще две женщины. Врачи пытались их спасти, но они погибли", - рассказал Толоконников.

Он добавил, что только за вчера в Херсонской области пострадали 16 человек, среди которых 6 погибли.

Кроме того, в соцсетях сообщают, что в некоторых районах Херсона проблемы со связью и интернетом. Также есть жалобы на нестабильность напряжения в сети.

Обстрел Херсона

Вчера вечером, 16 ноября, российские войска массировано обстреляли Херсон. Первоначально сообщалось об одной погибшей, пожтилой женщине, которая на момент атаки находилась в своей квартире. Также тогда сообщалось о 8 раненых, среди которых 15-летняя девушка. Также из-за российских обстрелов Херсон частично был обесточен.

Напомним, несколькими часами ранее 16 ноября под обстрел попал Корабельный район и общественный транспорт, есть жертва и раненый.