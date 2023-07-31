Массированные обстрелы Херсона: количество раненых увеличилось, пострадал ребенок и волонтеры

Обстрел Херсона утром

В прокуратуре сообщили, что утром оккупанты ударили по центру областного центра.

В результате этого погиб работник коммунального предприятия, еще четверо его коллег получили ранения.

Второй обстрел Херсона

Около 11:00 российские войска обстреляли жилой микрорайон города Херсона. Множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью получил 65-летний мужчина, который в момент обстрела двигался на машине по одной из улиц.

Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/pho.gov.ua)

Ситуация по состоянию на 15.30

Отмечается, что в результате обстрелов областного центра травмированы по меньшей мере 10 гражданских лиц.

"Среди раненых четверо волонтеров и несовершеннолетний мальчик. Данные уточняются. Обстрелы продолжаются", - добавили в прокуратуре.

Обстрелы Херсона

Несмотря на то, что Херсон был освобожден от российских оккупантов в ноябре 2022 года, российские войска постоянно обстреливают город.

Буквально 12 июля российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне, погиб один человек. В конце июня российские войска также атаковали здание в Херсоне. Тогда ранения получили двое гражданских и двое волонтеров.