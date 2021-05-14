Без масок і комендантської години: в Румунії завтра почнуть послаблювати карантин

"Ми вже готуємося до постпандемічної Румунії. Якщо ми все зробимо щеплення, пандемія піде на спад і закінчиться", - заявив він.

Так, з суботи жителі країни більше не будуть зобов'язані носити маски в громадських місцях, зокрема на вулиці, парках і скверах. Також з 15 травня в Румунії перестане діяти комендантська година.

З 1 червня буде дозволено проведення громадських та приватних заходів, таких як спортивні матчі та весілля. При цьому не діятиме обмеження на кількість осіб на заході, проте всі учасники повинні бути вакциновані.

Однак нинішні обмеження на роботу шкіл залишаться в силі. Глава держави впевнений, що всі учні зможуть повернутися в школи до кінця навчального року.

Йоханніс заявив, що в Румунії протягом літа буде поступове ослаблення обмежень. Однак 1 вересня буде проведена переоцінка цих заходів.

"Це пом'якшення обумовлено двома надзвичайно важливими факторами - з одного боку, розвитком пандемії і, очевидно, вимірюваним рівнем захворюваності, з іншого боку, рівнем вакцинації", - пояснив він.