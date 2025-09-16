RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Маскировались под гражданских. ВСУ обезвредили российскую ДРГ в Ямполе: что известно

Фото: все диверсионные мероприятия противника сорваны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты переоделись в гражданских в Ямполе Донецкой области и пытались действовать в тылу ВСУ. Враг был обезврежен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 11 Армейского корпуса.

Военные отметили, что россияне в очередной раз прибегли к грубому нарушению норм международного гуманитарного права.

"Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтроваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны", - говорится в сообщении.

В частности, отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как "живой щит".

Известно, что подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

Также по состоянию сейчас населенный пункт Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем ВСУ. Враг не достиг никаких тактических результатов, и все попытки противника по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в Ямполе - были сорваны.

"Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются", - добавили военные.

Отметим, что этой публикацией поделился также официальный Генштаб ВСУ.

ВСУ очищают населенные пункты от врага

Напомним, месяц назад ВСУ очистили Покровск Донецкой области от российских диверсионно-разведывательных групп, о чем сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных россиян. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители", - сообщили военные.

Донецкая областьВойна в Украине