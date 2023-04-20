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Без Маска. Основатель Twitter выпустил клон соцсети

Фото: Основатель Twitter выпустил клон соцсети (blueskyweb.xyz)
Автор: Валерия Полищук

Основатель Twitter Джек Дорси выпустил новую социальную сеть под названием Bluesky. Приложение является клоном популярной соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Приложение имеет ряд функций, аналогичных Twitter, позволяет пользователям искать и следить за другими юзерами, создавать посты, в том числе, и с фотографиями и многое другое.

Однако в настоящее время оно находится в бета-версии, поэтому имеет ограниченное число пользователей и лишено таких функций, как личные сообщения.

Bluesky впервые появилась в 2019 году при поддержке Twitter в качестве нового типа децентрализованного стандарта для платформ социальных сетей. Он официально отделился от Twitter в 2021 году и с тех пор пополнил ряды клонов Twitter, таких, как Mastodon, которые появились после поглощения компании Илоном Маском.

Приложение призвано позволить пользователям решать, как они хотят видеть и потреблять социальные медиа.

"Для разработчиков открытый рынок алгоритмов обеспечит свободу экспериментировать и публиковать алгоритмы, которые может использовать каждый. Для пользователей возможность настраивать свою ленту вернет им контроль над самым ценным ресурсом - своим вниманием", - заявил генеральный директор Bluesky Джей Грабер.

Социальная сети имеет приложения как для iOS, так и для Android. Однако для регистрации в соцсети необходимо иметь код приглашения.

Напомним, ранее Илон Маск запустил программу монетизации контента в Twitter. Социальная сеть теперь позволяет пользователям взимать плату за доступ к своему контенту - от длинного текста до многочасового видео.

Кроме того, подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире.

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