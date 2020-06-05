Маски, дезінфектори і температурний скринінг: у МОН розповіли про підготовку до ЗНО

У Міністерстві освіти і науки заявили, що пункти проведення ЗНО забезпечать усіма необхідними засобами захисту. Йдеться про медичні маски, безконтактні термометри та дезінфікуючі засоби.

Про це т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла під час години запитань до уряду у Верховній раді.



"Нам вдалося залучити партнерів і створити безпечні та комфортні умови для проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ. Уже з наступного тижня розпочнеться доставка засобів захисту в регіони", - анонсувала урядовець.

Так, пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування забезпечать:

медичними масками для учасників, інструкторів та медиків,

безконтактними термометрами (пірометрами),

дезінфікуючими засобами для рук,

дезінфікуючими засобами для обробки поверхонь,

ізоляційними медичними халатами та захисними щитками для медиків.

У МОН поінформували, що з 9 червня розпочнеться доставка засобів захисту до обласних державних адміністрацій, а звідти - до пунктів проведення тестування та іспитів. До дня проведення першого ЗНО, 25 червня, засоби захисту будуть у місцях проведення ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ.

Так, перед початком тестування та іспитів в учасників та залучених осіб виміряють температуру та оцінять наявність респіраторних хвороб. До тестування допускатимуть осіб з температурою нижче 37,2, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.

Нагадаємо, у МОН заявили, що київська влада незаконно скасувала підсумкову атестацію випускників у формі ЗНО.

Як писало РБК-Україна, жителі окупованих територій можуть вступити до вишу без здачі ЗНО.