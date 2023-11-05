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Маск запустит свой ChatGPT в соцсети X, но не для всех

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Американский миллиардер Илон Маск объявил, что запустит чат-бот Grok на основе искусственного интеллекта. Он будет доступен пользователям соцсети X, но только в премиальной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Маска в Twitter (X).

Известно, что подписчики недавно запущенного X Premium Plus, который стоит 16 долларов в месяц, получат доступ к Grok. Кроме того, они не будут видеть рекламы.

"Когда выйдет ранняя бета-версия модели, она станет доступна всем подписчикам X Premium+", - говорится в сообщении.

По словам Маска, главное преимущество Grok - доступ к данным X в реальном времени. Он добавил, что чат-бот также "любит сарказм" и будет "немного юмора" в своих ответах.

Чат-бот Grok будет похож на подобные модели на основе искусственного интеллекта, например ChatGPT от OpenAI или Bard от Google.

Нововведение Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter (теперь Х) появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей.

Кроме этого, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Следует добавить, что недавно Илон Маск назвал искусственный интеллект настоящей угрозой для современного мира.

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