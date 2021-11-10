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Ілон Маск втратив за два дні 50 млрд доларів, - Bloomberg

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Середа 10 листопада 2021 05:20
Ілон Маск втратив за два дні 50 млрд доларів, - Bloomberg Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американський підприємець Ілон Маск втратив за два дні понад 50 млрд доларів через падіння котирувань акцій компанії Tesla. Їхня вартість знизилася на 16%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Цінні папери виробника електрокарів почали дешевшати після того, як в суботу Маск запитав у користувачів Twitter, чи слід продати його частку в підприємстві, що досягає 10%.

Дана обставина вплинула на оцінку добробуту самого підприємця. На думку агентства Bloomberg, за дві доби найбагатша людина планети стала біднішою на більш ніж 50 млрд.

На сайті агентства у вівторок не вказується розмір статків Маска, проте підкреслюється, що його відрив від другого місця, яке зберігає за собою засновник корпорації Amazon Джефф Безос, скоротився до 83 млрд доларів. У понеділок Bloomberg оцінювало статки Маска в 323 млрд, Безоса - у 201 млрд.

Журнал Forbes, що також становить список мільярдерів, приписує Маску 271 млрд, Безосу - 205,9 млрд. 1 листопада, за даними журналу, глава Tesla став першою в історії людиною, чий статок перевищив 300 млрд доларів.

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Илон Маск
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