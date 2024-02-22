Маск тайно посещал Белый дом: в СМИ назвали причину визита

В журнале посещения Белого дома говорится, что его встреча проходила в западном крыле комплекса, и что с ним также присутствовал Рохан Патель, старший руководитель отдела государственной политики Tesla.

Ранее в тот же день Маск и другие руководители технологической отрасли встретились с законодателями и журналистами на Капитолийском холме на саммите по искусственному интеллекту. Согласно протоколам, его встреча в Белом доме состоялась в 16:00. Маск в течение многих лет жаловался, что чиновники Байдена игнорируют его и его компании.

Белый дом заявил, что на встрече речь шла об искусственном интеллекте. В Вашингтоне также подтвердили, что это был единственный визит Маска за время президентства Джо Байдена, также отмечается, что президент не встречался с миллиардером.

Представитель Белого дома Робин Паттерсон заявила эта встреча "была одной из многих встреч с лидерами в сфере технологий, научных кругов, правительства и гражданского общества".

"Администрация Байдена-Харриса ясно дала понять руководителям технологических компаний, что компаниям необходимо обеспечить безопасность своей продукции, прежде чем она будет представлена ​​публике", — сказала Паттерсон.

Риски развития искусственного интеллекта

Стоит отметить, что законодатели во всем мире начали думать о том, как регулировать ИИ и предотвратить потенциальные угрозы после того, как генеративный искусственный интеллект, использующий данные для создания нового контента, такого как ChatGPT, попал в заголовки газет.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом. Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.

Генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, также призвал Конгресс Соединенных Штатов регулировать искусственный интеллект. Известно, что Сенаторы США проводят секретные брифинги по этому вопросу.

В начале ноября прошлого года США, ЕС, Британия и Китай подписали совместную декларацию, в которой говорится, что искусственный интеллект потенциально имеет катастрофический риск для человечества.