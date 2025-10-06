Маск создал конкурента Википедии: озвучены сроки запуска новинки

Маск отметил, что Grokipedia "станет самой большой и точной базой знаний в мире для людей и искусственного интеллекта, без каких-либо ограничений в использовании".

По его словам, созданная на базе искусственного интеллекта Grok платформа будет применять вычислительные мощности для анализа таких источников, как страницы Википедии и выявлять, "что является правдой, частичной правдой, ложью или отсутствующей информацией".

После система будет переписывать эти страницы, удаляя ложное, исправляя полуправду и добавляя важный и отсутствующий контекст.

"Grokipedia станет настоящим источником знаний, ведь создана исключительно для поиска правды и движения к ней... свободное от предубеждений и скрытых мотивов", - отметил Маск.

По данным разработчиков проекта, Grokipedia "стремится к максимальной правде через базовые принципы и физику". Она заменяет частично скрытые доказательства того, как работают традиционные медиа, переписывая их с полным и точным контекстом, что прорезает весь информационный шум.

"Это позволит противостоять злонамеренным организациям и "темным умам", которые действовали за кулисами и десятилетиями отравляли сознание бесконечными фейковыми новостями и искаженными нарративами через старые медиа и Википедию, нанося огромный вред молодым умам и манипулируя миром слишком долго. Это изменится навсегда... Grokipedia изменит это", - говорится в сообщении разработчиков.

Бета-версия ресурса Grokipedia заработает уже через две недели.