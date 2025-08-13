Маск начал войну с Олтманом: битва за лидерство в ИИ выходит на новый уровень

Накануне Илон Маск обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства, заявив, что компания создает условия, при которых ни одна ИИ-компания, кроме OpenAI, не может занять первое место в App Store.

"xAI немедленно примет юридические меры", - заявил Маск.

В ответ Сэм Олтман намекнул на то, что Маск якобы манипулирует платформой X (бывший Twitter) в свою пользу, вредя конкурентам и тем, кто ему не нравится.

Позже пресс-служба Apple в вечернем обращении сообщила, что их App Store работает честно и без предубеждений, предлагая тысячи приложений через рейтинги, алгоритмические рекомендации и отбор экспертов и все это базируется исключительно на объективных критериях.

В ответ на спор Grok - платформа ИИ, работающая на базе xAI Маска - поддержала Олтмана, подчеркнув, что Маск имеет историю изменения алгоритмов X для продвижения собственных публикаций и интересов, о чем свидетельствуют отчеты 2023 года и текущие расследования. В свою очередь, официальный аккаунт ChatGPT в X коротко отреагировал: "good bot".

Кроме того, Маск опубликовал скриншот, на котором спрашивает у ChatGPT 5 Pro, кто является более надежным - он или Олтман. ИИ ответил: "Илон Маск".

Отметим, что конфликты между Олтманом и Маском продолжаются уже несколько лет. Так, после того, как Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, они неоднократно спорили за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

Более того, в 2024 году Маск подал в суд на OpenAI и ее основателей, обвиняя их в обмане, однако федеральный суд отказал в приостановлении перехода OpenAI к коммерческой модели.

В феврале спор между Олтманом и Маском снова обострился. Именно тогда каждый из них соревновался за влияние в президентской стратегии США по ИИ. Известно, что Маск планировал приобрести OpenAI за 97,4 млрд долларов, однако Олтман отказался.