Маск вирішив закрити магазини Tesla

Tesla перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн

Американский производитель электромобилей Tesla закроет все свои розничные магазины и перейдет к продажам электрокаров в режиме онлайн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сообщается, что такое решение компания приняла для того, чтобы сократить расходы и уменьшить стоимость электрического пятиместного авто Model 3, продавая их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

По словам главы Tesla Илона Маска, закрытие сети розничных магазинов поможет компании стать "очень сильной конкурентной стороной". Маск также добавил, что "это будет фундаментальное долгосрочное конкурентное преимущество Tesla, которое может воспроизвести только стартап".

Напомним, ранее сообщалось, что компания Tesla начинает продажу своей линейки электромобилей Model 3 по всему Европейскому союзу, получив одобрение от голландского агентства по автомобильным перевозкам RDW.

Кроме того, основатель Tesla Илон Маск объявил, что 7 января в Шанхае начинается строительства завода по производству автомобилей Tesla.