Маск розповів про створення колонії на Марсі

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск розповів, що потрібно для колонізації Марса. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, для будівництва поселення, яке зможе самостійно функціонувати на Марсі, потрібно близько тисячі кораблів Starship і не менше трьох млн т ресурсів та обладнання. Кожен запуск обійдеться SpaceX приблизно в два млн доларів.

Маск зазначив, що Земля і Марс зближуються на відстань, достатню для польотів, раз у два роки. Тому на доставку вантажів піде приблизно 20 років.

Нагадаємо, американська космічна компанія SpaceX представила космічний корабель Starship, який здатний здійснювати польоти на Місяць, Марс та інші планети Сонячної системи.

Раніше Ілон Маск анонсував перший орбітальний політ нового космічного корабля Starship. Засновник компанії SpaceX зазначав, що вихід корабля на орбіту відбудеться не раніше жовтня.

Додамо, 25 липня на майданчику для випробувань космічного корабля Starship сталася пожежа. Майданчик, на якій проходять випробування прототипів корабля, знаходиться в місті Коко, штат Флорида.