Маск постав перед судом у справі про невдалу покупку на 2,6 млрд доларів

Зі свідоцтва Маска починається двотижневий судовий розгляд у Вілмінгтоні, штат Делавер. Суд вирішить, чи була угода з SolarCity справедливою по відношенню до акціонерів Tesla.

У позові профспілкових пенсійних фондів і керуючих активами стверджується, що генеральний директор підштовхнув раду директорів Tesla до покупки SolarCity. Маску належало 22% акцій SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.

Акціонери попросили суд зобов'язати Маска, одного з найбагатших людей світу, виплатити Tesla все, що було витрачено на угоду, що стане одним з найбільших судових рішень, коли-небудь винесених проти окремої особи. Однак, навіть якщо суддя вважатиме угоду несправедливою, він може присудити набагато меншу суму компенсації.

Маск стверджував, що угода була чесною і що вона була узгоджена радою директорів Tesla без його впливу і схвалена повністю поінформованими акціонерами.

У той час він рекламував угоду як центральну у своєму "Генеральному плані Part Deux", який був спрямований на перетворення транспорту за рахунок використання стійкої енергії для живлення парку безпілотних електромобілів.

Експерти з правових питань заявили, що суддя буде шукати докази того, що Маск погрожував членам ради директорів або що директори вважали, що не можуть протистояти йому.

У позові акціонерів Маск звинувачується в тому, що він домінував при обговореннях угоди, змушував Tesla платити більше за SolarCity і вводив акціонерів в оману щодо погіршення фінансового стану виробника сонячних панелей.