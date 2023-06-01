Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире

В этом году 51-летний Маск и 74-летний француз соперничают в индексе миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Арно впервые обошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия столкнулась с трудностями, а предметы роскоши продемонстрировали устойчивость перед лицом инфляции. LVMH, которую основал Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Проблемы с люковыми брендами

Вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне растущих признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.

Тем временем Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, в основном благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно - около 186,6 млрд долларов.