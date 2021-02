Маск втратив 14 млрд доларів через падіння акцій технологічних компаній

Маск знаходиться на другому місці в списку мільярдерів за версією Bloomberg. На першій сходинці рейтингу найбагатших знаходиться засновник Amazon Джефф Безос (180 млрд доларів), який втратив за день 5,5 млрд доларів.

Стан Маска знижується на тлі падіння акцій по всьому світу. Індекс Dow Jones 25 лютого упав на 1,75%, в той час як S&P 500 втратив 2,45%, а Nasdaq втратив 3,52%, що стало найбільшим падінням за майже чотири місяці для високотехнологічного індексу.

Всі технологічні компанії постраждали, причому найбільше впали акції Apple Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp і Microsoft Corp.

Ринки хеджувати ризик більш раннього підвищення ставок Федеральною резервною системою, хоча офіційні особи цього тижня пообіцяли, що будь-який рух буде надовго.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США виріс до річного максимуму 1,614% - більш ніж на 40 базисних пунктів за місяць, що стало найбільшим зростанням з 2016 року.

Навіть припущення про можливе припинення потоку наддешевих грошей викликала тремтіння на світових фондових ринках, які регулярно досягають рекордних максимумів

Зростання прибутковості казначейських облігацій також викликало потрясіння на ринках, які побоювалися, що більш висока прибутковість, пропонована в Сполучених Штатах, може залучити кошти.