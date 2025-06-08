Маск подрался с министром Трампа в Белом доме, - WP

Как пишет WP, об инциденте стало известно от Стивена Бэннона - влиятельного подкастера и давнего политического советника Трампа.

Так, в середине апреля Маск и Бессент посетили Овальный кабинет, чтобы выразить свои предпочтения по поводу кандидатуры исполняющего обязанности комиссара Налоговой службы США. Трамп решил поддержать выбор Бессента.

После того, как Бессент и Маск вышли из кабинета Трампа и начали идти по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Бессент вспомнил невыполненные обещания Маска, что он обнаружит более 1 триллиона долларов расточительных государственных расходов.

"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты настоящий мошенник", - рассказал Бэннон.

В ответ, по словам Бэннона, Маск толкнул Бессента плечом в грудь, как игрок в регби. А Бессент - ударил Маска в ответ. Чтобы их разнять, нескольким людям пришлось вмешаться. После этого Маска вывели из Западного крыла Белого дома.

"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком много", - сказал Бэннон.