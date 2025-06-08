Маск подрался с министром Трампа в Белом доме, - WP

Между миллиардером Илоном Маском и командой президента США Дональда Трампа был длительный конфликт из-за тарифной политики. В апреле это переросло в драку между Маском и министром финансов Скоттом Бессентом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washinghton Post.
Как пишет WP, об инциденте стало известно от Стивена Бэннона - влиятельного подкастера и давнего политического советника Трампа.
Так, в середине апреля Маск и Бессент посетили Овальный кабинет, чтобы выразить свои предпочтения по поводу кандидатуры исполняющего обязанности комиссара Налоговой службы США. Трамп решил поддержать выбор Бессента.
После того, как Бессент и Маск вышли из кабинета Трампа и начали идти по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. Бессент вспомнил невыполненные обещания Маска, что он обнаружит более 1 триллиона долларов расточительных государственных расходов.
"Скотт сказал: "Ты мошенник. Ты настоящий мошенник", - рассказал Бэннон.
В ответ, по словам Бэннона, Маск толкнул Бессента плечом в грудь, как игрок в регби. А Бессент - ударил Маска в ответ. Чтобы их разнять, нескольким людям пришлось вмешаться. После этого Маска вывели из Западного крыла Белого дома.
"Президент Трамп услышал об этом и сказал: "Это уже слишком много", - сказал Бэннон.
После победы Дональда Трампа на выборах Илон Маск, который активно финансировал его предвыборную кампанию, получил должность в новой администрации США.
Ему поручили возглавить департамент DOGE, основной задачей которого была оптимизация работы федерального правительства и сокращение государственных расходов. Впрочем, деятельность Маска и DOGE сопровождалась рядом скандалов - в частности, вокруг закрытия медиа и USAID.
Впоследствии в американской прессе начали появляться сообщения об обострении отношений между Маском и окружением Трампа. Были слухи, что его решили отстранить от принятия решений. А недавно Трамп официально подтвердил, что Маск больше не работает в его администрации.
Ситуация перешла в публичную плоскость после того, как Маск жестко раскритиковал инициированный Трампом налоговый законопроект, заявив, что больше не намерен молчать. В ответ Трамп публично выразил разочарование бывшим союзником, на что Маск напомнил, что именно его поддержка якобы помогла Трампу одержать победу.
Маск даже заявил, что Трамп якобы фигурирует в "файлах Эпштейна", которого обвиняют в педофилии и организации проституции. Но впоследствии Маск удалил сообщение с этими обвинениями из соцсети X.
Также The Washington Post писало, что Трамп после ссоры назвал Маска "ярым наркоманом".
Другие подробности конфликта между Трампом и Маском - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.