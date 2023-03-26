Маск оценил Twitter в два раза дешевле суммы покупки, - СМИ
Илон Маск предложил сотрудникам Twitter премию в виде акций, исходя из оценки стоимости компании в 20 млрд долларов. Осенью 2022 года миллиардер купил соцсеть за 44 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Information.
Оценка компании с учетом долгов в 13 млрд долларов превышает прогнозируемую выручку в 3 млрд долларов в 2023 году в 11 раз. Для сравнения, у Meta, Snap и Pinterest оценка превышает прогнозируемую выручку в 4,5 раза.
Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. По разным оценкам, персонал компании сменился на 70–80% сотрудников. Сейчас штат составляет около 2 тысяч человек. Миллиардер провел ряд изменений в работе соцсети: смягчил правила модерации и сделал галку о верификации платной услугой.
На фоне ряда изменений компанию начали покидать крупные рекламодатели. По данным исследовательского центра Standart Media, в декабре 2022 года расходы на рекламу в Twitter сократились на более, чем на две трети.
Напомним, недавно были уволены около 200 сотрудников Twitter или около 10% от тех почти двух тысяч работников, которые еще остались работать в компании.
Также ранее мы писали, что расходы на рекламу в Twitter Inc в декабре 2022 года сократились на 71%, поскольку ведущие рекламодатели сократили свои расходы в социальной сети после прихода руководства Илона Маска.
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