"Маск не відправить їх в космос". Світ має бути готовим до помсти Росії після поразки, - Рєзніков

“Ми їм (Заходу - ред.) постійно наголошували: ви маєте зрозуміти, що РФ в космос не полетить, Ілон Маск такого польоту не організує, вони все одно залишаться навіть після поразки, вони все одно будуть накопичувати сили, намагатися помститися”, - підкреслив голова оборонного відомства.

Саме тому до цього треба бути готовим всьому цивілізованому світу. Захід має зробити з України міцний “східний фланг” для того, щоб стримувати агресора.

“Саме українці стоять на тій стіні, яка тримає від орків оборону всього цивілізованого світу”, - резюмував Рєзніков.