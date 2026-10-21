Маск лично распорядился ограничить работу Starlink для Украины, - WSJ

По словам двух источников, на прошлой неделе Маск ограничил скорость подключения украинской техники к спутниковой сети, что сделало некоторые наступательные дроны и дроны-перехватчики фактически бесполезными.

Вскоре после того, как стало известно о замедлении работы Starlink, Маск и Трамп обсудили это решение у телефонном разговоре. Один из источников утверждает, что оба обсуждали этот вопрос еще до принятия решения о замедлении.

Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, а именно заявления о том, что украинцы могут погибнуть, если не будет восстановлено обслуживание - привели к широкой путанице о том, кто отдал приказ о замедлении работы, а также к неофициальному расследованию внутри Белого дома.

Источники говорят, что во время скандала представители SpaceX связались со своими коллегами из Белого дома. Они стремились к единому понимаю и последующему сообщению, которое компания и администрация Трампа "скоординировали еще до распоряжения Маска".

Сам Маск через несколько часов после новости о замедлении написал в соцсетях, что любые ограничения определяются военными США. При этом Трамп заявил журналистам, что не знает, кто виновен в заседании Starlink, но хотел бы это выяснить.

Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал в одностороннем порядке и что Трамп не отдавал никаких распоряжений по Украине

Однако источник, знакомый с ситуацией, говорит, что Маск разговаривал с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, включая Трампа, прежде чем ввести новое ограничение скорости. Украинские источники сообщили, что это позволило российским ракет обходить системы ПВО Украины.