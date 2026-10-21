Маск лично распорядился ограничить работу Starlink для Украины, - WSJ

Миллиардер Илон Маск лично распорядился замедлить работу военной версии Starlink, на которую полагается Украина. Это решение вызвало "панику" в Киеве и замешательство в администрации Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам двух источников, на прошлой неделе Маск ограничил скорость подключения украинской техники к спутниковой сети, что сделало некоторые наступательные дроны и дроны-перехватчики фактически бесполезными.
Вскоре после того, как стало известно о замедлении работы Starlink, Маск и Трамп обсудили это решение у телефонном разговоре. Один из источников утверждает, что оба обсуждали этот вопрос еще до принятия решения о замедлении.
Публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского, а именно заявления о том, что украинцы могут погибнуть, если не будет восстановлено обслуживание - привели к широкой путанице о том, кто отдал приказ о замедлении работы, а также к неофициальному расследованию внутри Белого дома.
Источники говорят, что во время скандала представители SpaceX связались со своими коллегами из Белого дома. Они стремились к единому понимаю и последующему сообщению, которое компания и администрация Трампа "скоординировали еще до распоряжения Маска".
Сам Маск через несколько часов после новости о замедлении написал в соцсетях, что любые ограничения определяются военными США. При этом Трамп заявил журналистам, что не знает, кто виновен в заседании Starlink, но хотел бы это выяснить.
Некоторые американские чиновники утверждают, что Маск действовал в одностороннем порядке и что Трамп не отдавал никаких распоряжений по Украине
Однако источник, знакомый с ситуацией, говорит, что Маск разговаривал с несколькими высокопоставленными чиновниками администрации, включая Трампа, прежде чем ввести новое ограничение скорости. Украинские источники сообщили, что это позволило российским ракет обходить системы ПВО Украины.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет заявил 20 октября, что политика США в отношении Украины не изменилась. Он подчеркнул, что Вашингтон не давал никаких распоряжений по ограничению Starlink для Украины.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе этой встречи были затронуты темы разведданных по российской баллистике, ракетам-перехватчикам, а также шел разговор о восстановлении Starlink.