Маск может сделать Twitter платным для всех пользователей, - СМИ

"Маск обсуждал возможность того, чтобы доступ ко всему сайту был платным", - говорится в сообщении портала.

По данным Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавнем собрании. Так, например, соцсеть может быть доступна пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему потребуется подписка.

Насколько серьезны намерения Маска относительно платной подписки, по данным портала, пока не известно.

Однако это, вероятно, не произойдет в скором времени, поскольку сейчас команда разработчиков работает над платной премиум-версией соцсети – Twitter Blue.

Ранее Маск предложил ввести платную систему верификации аккаунтов в Twitter. Ряд СМИ сообщали, что подписка будет стоить около 20 долларов в месяц. После критики со стороны некоторых пользователей Маск предложил стоимость подписки 8 долларов в месяц.