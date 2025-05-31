Маск лоббирует Конгресс США для продвижения беспилотных авто, - Bloomberg
Миллиардер Илон Маск подталкивает законодателей США к тому, чтобы они помогли "расчистить путь" для беспилотных автомобилей. Проще говоря, устранили законодательные и регуляторные барьеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В последние недели Маск и люди, которые на него работают, напрямую звонили членам Конгресса США, чтобы заручиться поддержкой. Он также взвешивал поправки к законопроекту, представленному 15 мая, который должен начать формировать базовую правовую основу для автономных транспортных средств.
Среди рассматриваемых вариантов - ускоренное продвижение законопроекта или представление более детальной версии до июльских каникул Конгресса, сообщил один из источников.
Представитель сенатора-республиканца от Вайоминга Синтии Ламмис, спонсора данного законопроекта, заявила, что ееофис не раскрывает, с кем проходят встречи.
"Этот законопроект основан на давних рекомендациях Минтранса и направлен на выявление всех ключевых условий для коммерческого внедрения AV (автономных автомобилей - ред.). Принятие ключевых решений по AV давно назрело", - сказал Джо Джексон, старший советник по коммуникациям.
В чем суть
Расчистка пути для автономных транспортных средств станет огромной победой для Маска, который заявил, что вновь сосредотачивается на управлении своей бизнес-империей. Он все больше делает ставку на будущее Tesla, полагаясь на автономные технологии и робототехнику.
По данным Bloomberg, Tesla планирует запустить давно ожидаемый сервис "совместных поездок" в Остине 12 июня, используя небольшой парк уже существующих внедорожников Model Y (речь о сервисе беспилотных такси без водителей). В дальнейшем компания намерена добавить к этому сервису специально разработанные Cybercab, массовое производство которых ожидается в следующем году.
На данный момент использование Cybercab ограничено федеральными правилами, которые допускают лишь специальные исключения для тестовой партии из 2500 автомобилей без рулевого колеса и педалей управления. Tesla и другие компании уже много лет добиваются принятия федерального стандарта, разрешающего использование таких беспилотников на автомагистралях США.
Администрация Трампа заявила, что готова принять федеральные правила для автономных транспортных средств, и Маск использовал телеконференции Tesla, посвященные доходам, чтобы продвигать идею создания такой федеральной нормативной базы для беспилотных авто.
"Было бы замечательно, если бы в США существовал единый национальный свод правил для автономного вождения, а не 50 отдельных наборов правил в каждом штате", - сказал Маск министру транспорта Шону Даффи во время его визита в Tesla в мае.
В настоящее время компании, использующие автономные транспортные средства, ограничиваются малыми масштабами и работают в условиях разрозненных правил, действующих в разных штатах. Но, например, в Техасе Tesla столкнется с минимальными ограничениями при запуске. Дело в том, что штат регулирует беспилотные автомобили так же, как и обычные машины - требуется лишь наличие камер, страховки и способность соблюдать правила дорожного движения.
Ранее Конгресс выдвинул несколько законопроектов , предлагающих разрешить от 80 000 до 200 000 беспилотных автомобилей на одного производителя, но ни один из них не прошел через Сенат. Один законопроект был принят Палатой представителей в 2017 году, чтобы разрешить 100 000 беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, но Сенат так и не вынес его на голосование. Известно, что судебные адвокаты лоббировали демократов, чтобы они не вводили новые правила без гарантий того, как будет регулироваться юридическая ответственность.
Маск покидает администрацию Трампа
Напомним, что в течение прошлого года Маск активно поддерживал избирательную кампанию тогда кандидата в президенты США Дональда Трампа, в том числе, вложив в нее большие деньги.
После прихода Трампа к власти, Маск был назначен главой новосозданного Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Однако на днях Маск сообщил, что его срок в качестве специального госслужащего подходит к концу.
Трамп в свою очередь подтвердил информацию и написал в четверг, что в пятницу у него состоится совместная конференция с Маском.
Во время прощального события миллиардер заверил, что его связь с DOGE не заканчивается. Также СМИ писали, что хоть Маск и покидает Белый дом, но при этом он будет оставаться неофициальным советником Трампа.
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