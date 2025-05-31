Маск лоббирует Конгресс США для продвижения беспилотных авто, - Bloomberg

Миллиардер Илон Маск подталкивает законодателей США к тому, чтобы они помогли "расчистить путь" для беспилотных автомобилей. Проще говоря, устранили законодательные и регуляторные барьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В последние недели Маск и люди, которые на него работают, напрямую звонили членам Конгресса США, чтобы заручиться поддержкой. Он также взвешивал поправки к законопроекту, представленному 15 мая, который должен начать формировать базовую правовую основу для автономных транспортных средств.

Среди рассматриваемых вариантов - ускоренное продвижение законопроекта или представление более детальной версии до июльских каникул Конгресса, сообщил один из источников.

Представитель сенатора-республиканца от Вайоминга Синтии Ламмис, спонсора данного законопроекта, заявила, что ееофис не раскрывает, с кем проходят встречи.

"Этот законопроект основан на давних рекомендациях Минтранса и направлен на выявление всех ключевых условий для коммерческого внедрения AV (автономных автомобилей - ред.). Принятие ключевых решений по AV давно назрело", - сказал Джо Джексон, старший советник по коммуникациям.

В чем суть

Расчистка пути для автономных транспортных средств станет огромной победой для Маска, который заявил, что вновь сосредотачивается на управлении своей бизнес-империей. Он все больше делает ставку на будущее Tesla, полагаясь на автономные технологии и робототехнику.

По данным Bloomberg, Tesla планирует запустить давно ожидаемый сервис "совместных поездок" в Остине 12 июня, используя небольшой парк уже существующих внедорожников Model Y (речь о сервисе беспилотных такси без водителей). В дальнейшем компания намерена добавить к этому сервису специально разработанные Cybercab, массовое производство которых ожидается в следующем году.

На данный момент использование Cybercab ограничено федеральными правилами, которые допускают лишь специальные исключения для тестовой партии из 2500 автомобилей без рулевого колеса и педалей управления. Tesla и другие компании уже много лет добиваются принятия федерального стандарта, разрешающего использование таких беспилотников на автомагистралях США.

Администрация Трампа заявила, что готова принять федеральные правила для автономных транспортных средств, и Маск использовал телеконференции Tesla, посвященные доходам, чтобы продвигать идею создания такой федеральной нормативной базы для беспилотных авто.

"Было бы замечательно, если бы в США существовал единый национальный свод правил для автономного вождения, а не 50 отдельных наборов правил в каждом штате", - сказал Маск министру транспорта Шону Даффи во время его визита в Tesla в мае.

В настоящее время компании, использующие автономные транспортные средства, ограничиваются малыми масштабами и работают в условиях разрозненных правил, действующих в разных штатах. Но, например, в Техасе Tesla столкнется с минимальными ограничениями при запуске. Дело в том, что штат регулирует беспилотные автомобили так же, как и обычные машины - требуется лишь наличие камер, страховки и способность соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Конгресс выдвинул несколько законопроектов , предлагающих разрешить от 80 000 до 200 000 беспилотных автомобилей на одного производителя, но ни один из них не прошел через Сенат. Один законопроект был принят Палатой представителей в 2017 году, чтобы разрешить 100 000 беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, но Сенат так и не вынес его на голосование. Известно, что судебные адвокаты лоббировали демократов, чтобы они не вводили новые правила без гарантий того, как будет регулироваться юридическая ответственность.