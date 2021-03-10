Маск за день заробив рекордні 25 млрд доларів на зростанні акцій Tesla

Статки американського бізнесмена Ілона Маска за день зросли на рекордні 25 млрд доларів. Це відбулося на тлі нової зростання вартості акцій його компанії Tesla.

Повідомляється, що за минулий день акції Tesla відразу зросли на 20% - це найбільший добове зростання більш ніж за рік. Це призвело до того, що статки Маска зросли до 174 млрд доларів.

Також повідомляється, що Маск скоротив розрив з найбагатшою людиною в світі - Джеффом Безосом, статки якого на зростанні акцій Amazon збільшилися ще на 6 млрд доларів - до 180 млрд.

Загалом за минулу добу топ-10 найбільших технологічних компаній в сукупності додали 54 млрд доларів.