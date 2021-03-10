Маск за день заробив рекордні 25 млрд доларів на зростанні акцій Tesla
Статки американського бізнесмена Ілона Маска за день зросли на рекордні 25 млрд доларів. Це відбулося на тлі нової зростання вартості акцій його компанії Tesla.
Про це пише Bloomberg
Повідомляється, що за минулий день акції Tesla відразу зросли на 20% - це найбільший добове зростання більш ніж за рік. Це призвело до того, що статки Маска зросли до 174 млрд доларів.
Також повідомляється, що Маск скоротив розрив з найбагатшою людиною в світі - Джеффом Безосом, статки якого на зростанні акцій Amazon збільшилися ще на 6 млрд доларів - до 180 млрд.
Загалом за минулу добу топ-10 найбільших технологічних компаній в сукупності додали 54 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, на початку тижня акції компанія Tesla продовжували падати і втратили майже 35% вартості порівняно з рекордним січневим максимумом.
Також повідомлялося, що компанія Маска будує гігантську акумуляторну батарею в Техасі. Батарея такого розміру могла б забезпечити енергією близько 20 тисяч будинків у спекотний літній день.