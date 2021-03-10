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Маск за день заработал рекордные 25 млрд долларов на росте акций Tesla

Новина українською → Среда 10 марта 2021 12:47
Маск за день заработал рекордные 25 млрд долларов на росте акций Tesla Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Состояние американского бизнесмена Илона Маска за день выросло на рекордные 25 млрд долларов. Это произошло на фоне нового роста стоимости акций его компании Tesla.

Об этом пишет Bloomberg

Сообщается, что за минувший день акции Tesla сразу выросли на 20% - это самый большой суточный рост более чем за год. Это привело к тому, что состояние Маска увеличилось до 174 млрд долларов.

Также сообщается, что Маск сократил разрыв с самым богатым человеком в мире - Джеффом Безосом, состояние которого на росте акций Amazon увеличилось еще на 6 млрд долларов - до 180 млрд.

Всего же за минувшие сутки топ-10 крупнейших технологических компаний в совокупности прибавили 54 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, в начале недели акции компания Tesla продолжали падать и потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом.

Также сообщалось, что компания Маска строит гигантскую аккумуляторную батарею в Техасе. Батарея такого размера могла бы обеспечить энергией около 20 тысяч домов в жаркий летний день.

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