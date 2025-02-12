В Белом доме заявили, что Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию

В настоящее время, Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажем многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.

"Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он подаст конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", - сказал представитель Белого дома в интервью CNN.

Издание отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтов интересов Маска.

Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.