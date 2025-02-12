В Белом доме заявили, что Маск не будет подавать публичную финансовую декларацию

Миллиардер Илон Маск, который ныне возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE) США, не должен будет подавать публичную декларацию о своем финансовом положении. В Белом доме говорят, что бизнесмен подаст конфиденциальный отчет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
В настоящее время, Маск, чьи компании имеют государственные контракты на миллиарды долларов, занимается демонтажем многих составляющих федерального правительства в рамках деятельности DOGE.
"Как неоплачиваемый специальный государственный служащий он подаст конфиденциальный отчет о раскрытии финансовой информации в соответствии с нормами", - сказал представитель Белого дома в интервью CNN.
Издание отмечает, что руководящие принципы этики не требуют от Маска подавать публичную декларацию, но остаются вопросы о многочисленных потенциальных конфликтов интересов Маска.
Газета New York Times, которая первой сообщила об этом, пишет, что Маск недавно прошел обучение по этике.
Напомним, вчера Bloomberg писало, что состояние Илона Маска впервые за два месяца упало ниже 400 млрд долларов. Причиной стало падение стоимости акций Tesla. Акции автопроизводителя упали на 27% после достижения исторического максимума в середине декабря в надежде, что близость Маска к Дональду Трампу увеличит состояние компании.
Также отметим, что 3 февраля Маска назначили специальным государственным служащим под руководством Трампа. В Министерства юстиции пояснили, что его статус означает, что он не является волонтером или штатным федеральным служащим. Человек на такой должности - это "любой, кто работает или, как ожидается, будет работать на правительство в течение 130 дней или меньше в течение 365-дневного периода".
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