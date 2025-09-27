Маск, Беннон и Тиль: обнародованы новые материалы о связях Эпштейна с окружением Трампа

В указанных документах отмечается, что среди фигурантов оказались экс-советник Трампа Стив Бэннон, а также миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль.

Документы, которые демократы обнародовали в пятницу, были переданы Комитету по надзору и реформам Палаты представителей. В копии плана поездок указано, что Маск планировал посетить остров разврата Эпштейна 6 декабря 2014 года.

Другой документ содержит информацию о запланированном обеде с Тилем 27 ноября 2017 года и завтраке с Бэнноном 16 февраля 2019 года. Они произошли за несколько месяцев до выдвижения против Эпштейна обвинений в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

По данным издания, эти документы подтверждают, что все трое поддерживали контакты с Эпштейном даже после того, как он признался в сексуальных преступлениях в рамках сделки со следствием в 2007 году, но продолжал преследовать молодых женщин и девушек до своего ареста в 2019 году.

В материалах также упоминается, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс намеревался принять участие в так называемом "завтраке-вечеринке" с Эпштейном в 2014 году.

Документы содержат записи о массаже для британского принца Эндрю, а также детали его перелета в 2000 году, в котором он участвовал.

В целом, как отмечают демократы, комитет получил 8544 документа, связанные с Эпштейном.

Среди них - журналы телефонных звонков, списки пассажиров авиарейсов за 1990-2019 годы, финансовые книги с операциями и расписания встреч за 2010-2019 годы.