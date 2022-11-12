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Машину разорвало на две части. На блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП

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Харьков, Суббота 12 ноября 2022 13:44
Машину разорвало на две части. На блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП Фото: на блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове вечером 11 ноября у Мемориала Славы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из них от удара разорвало на две части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В районе перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика произошло столкновение автомобилей "Opel" и "Ford", двигавшихся навстречу друг другу. От удара автомобиль "Ford" отбросило в автомобиль "Renault", следовавший за ним в попутном направлении. "Opel" разорвало на две части, одну из которых отбросило на обочину по направлению его движения, а другую - в автомобиль "Peugeot", - рассказали в полиции.

В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили четыре человека. Они госпитализированы.

Полиция открыло производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Варна пассажирский автобус перевернулся в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.

Также 2 ноября в Черкассах произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмы, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

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