Машину разорвало на две части. На блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП

В Харькове вечером 11 ноября у Мемориала Славы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из них от удара разорвало на две части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"В районе перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика произошло столкновение автомобилей "Opel" и "Ford", двигавшихся навстречу друг другу. От удара автомобиль "Ford" отбросило в автомобиль "Renault", следовавший за ним в попутном направлении. "Opel" разорвало на две части, одну из которых отбросило на обочину по направлению его движения, а другую - в автомобиль "Peugeot", - рассказали в полиции. В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили четыре человека. Они госпитализированы. Полиция открыло производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.