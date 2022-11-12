Машину разорвало на две части. На блокпосту в Харькове произошло серьезное ДТП
В Харькове вечером 11 ноября у Мемориала Славы произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из них от удара разорвало на две части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"В районе перекрестка Харьковского шоссе и улицы Рудика произошло столкновение автомобилей "Opel" и "Ford", двигавшихся навстречу друг другу. От удара автомобиль "Ford" отбросило в автомобиль "Renault", следовавший за ним в попутном направлении. "Opel" разорвало на две части, одну из которых отбросило на обочину по направлению его движения, а другую - в автомобиль "Peugeot", - рассказали в полиции.
В результате аварии телесные повреждения разной степени тяжести получили четыре человека. Они госпитализированы.
Полиция открыло производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Одесса-Варна пассажирский автобус перевернулся в кювет. В результате аварии пострадали семь человек.
Также 2 ноября в Черкассах произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмы, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.