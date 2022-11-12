Машину розірвало на дві частини. На блокпосту у Харкові сталася серйозна ДТП

У Харкові ввечері 11 листопада біля Меморіалу Слави сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Один із них від удару розірвало на дві частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"У районі перехрестя Харківського шосе і вулиці Рудика сталося зіткнення автомобілів "Opel" і "Ford", що рухалися назустріч один одному. Від удару автомобіль "Ford" відкинуло в автомобіль "Renault", який прямував за ним у попутному напрямку. "Opel" розірвало на дві частини, одну з яких відкинуло на узбіччя за напрямом його руху, а іншу - в автомобіль "Peugeot", - розповіли в поліції.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали чотири особи. Вони госпіталізовані.