Машину розірвало на дві частини. На блокпосту у Харкові сталася серйозна ДТП
У Харкові ввечері 11 листопада біля Меморіалу Слави сталася ДТП за участю кількох автомобілів. Один із них від удару розірвало на дві частини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
"У районі перехрестя Харківського шосе і вулиці Рудика сталося зіткнення автомобілів "Opel" і "Ford", що рухалися назустріч один одному. Від удару автомобіль "Ford" відкинуло в автомобіль "Renault", який прямував за ним у попутному напрямку. "Opel" розірвало на дві частини, одну з яких відкинуло на узбіччя за напрямом його руху, а іншу - в автомобіль "Peugeot", - розповіли в поліції.
Внаслідок аварії тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали чотири особи. Вони госпіталізовані.
Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, щона трасі Одеса-Варна пасажирський автобус перекинувся у кювет. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.
Також 2 листопада у Черкасах сталася аварія за участю маршрутки. Десять людей отримали травми, серед них двоє дітей, яким 12 місяців та три роки.
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