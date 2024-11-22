Что лучше для авто: АКП или робот

Автоматических трансмиссий в настоящее время существует как минимум четыре типа. Все они успешно освобождают водителя от обязанности переключать передачи, но происходит это с разной степенью комфорта. Рассмотрим сегодня две противоположности в плане комфорта – классический гидроавтомат и самый дешевый вариант – так называемого робота.

Как устроены АКП и робот

Классическая автоматическая коробка передач – одна из самых сложных трансмиссий. В нем есть механическая часть с набором шестерен и гидросистема, которая с участием клапанов и электронного модуля переключает передачи. Вдобавок есть еще один громоздкий и недешевый узел – гидротрансформатор, в котором раскрученное "вентилятором" (насосным колесом) масло передает крутящий момент на турбинное колесо.

На противоположной стороне "автоматной" иерархии стоит роботизированная коробка. Это обычная механическая коробка, к которой пристроены сервоприводы, вместо водителя передвигающие рычаги кулисы и нажимающие сцепление. Управляет переключениями электронный блок, учитывающий несколько факторов. Такой робот (не путать с супермодным преселективным роботом типа DSG) считается самым дешевым способом наделить бюджетную модель автоматической трансмиссией.

При том, что и первая, вторая конструкции считаются автоматическими, отличаются они поразительно.

Разгон

Динамика не самая сильная сторона многих автоматических трансмиссий, но для бюджетного работа это просто провальная дисциплина. Водители упрекают работы за их задержки при разгоне: такие коробки любят "задумываться" на каждой передаче, добавляя при этом замечающих и пассажиры толчков. На этом фоне классическая АКП кажется очень комфортной при переключениях, хотя ей далеко до вариатора типа CVT.

Экономичность

В этой категории, наоборот, роботизированная механика – в числе лучших. Она может дать фору и гидроавтомату, и обычной механике, а также некоторым вариаторам. Секрет в принципах конструкции – подбором передач и моментом переключения управляет электроника, а усложняющих факторов типа гидротрансформатора или гидромуфты у робота нет.

Городской трафик

Еще одно существенное отличие этих двух трансмиссий – разница в поведении при условии плотного городского трафика. К примеру, на более или менее длительных остановках работа следует переводить селектором в режим нейтрали, ведь если держать такую машину просто тормозной педалью, в ней быстро сносится сцепление. А вот автомату такие моменты безразличны. Также бюджетный робот не любит, когда машина долго ползет на малой скорости – в таком случае его полуприжатое сцепление ускоренно изнашивается. В классическом автомате при таких условиях напрягаются не диски сцепления, а потоки смазки между двумя роторами – то есть его режим особенно не нагружает.

Долговечность

Конструкция обеих автоматических коробок не исключает большой ресурс, но зависит от стиля езды драйвера и от модели и производителя. Но в целом долговечность АКП и роботов примерно одинакова. Правда, в классическом автомате чаще подгорают фрикционы и для ремонта его приходится демонтировать и разбирать. А у роботов прежде всего отказывают сервоприводы переключений, расположенные снаружи коробки, и это удешевляет наиболее популярный вид ремонта робота.

Вторая болезнь роботизированных коробок – выход из строя сцепления, и это более дорогие работы. Хотя вообщем роботизированная коробка по сравнению с гидромеханической АКП устроена проще, и ремонтировать работа существенно дешевле.

Кратко

Действительно, два показанных здесь типа трансмиссии – полная противоположность. Робот – самый дешевый способ получить машину без необходимости переключаться вручную. Тем более что на наиболее популярных моделях роботизированная механика вполне надежна и честно выполняет свою работу. А гидромеханический автомат – выбор для требовательных водителей и пассажиров, которые разбираются в комфорте движения и имеют на это соответствующие средства. Недаром такую же трансмиссию часто используют на автомобилях высокого класса. И как на нас, жаль, что производители все чаще заменяют ее на более спортивные, но сложные и капризные преселективные коробки-работы – так называемые "с двумя сцеплениями".