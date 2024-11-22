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Что лучше для авто: АКП или робот

Пятница 22 ноября 2024 17:20
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Что лучше для авто: АКП или робот Фото: Что лучше для авто - АКП или робот (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Автоматических трансмиссий в настоящее время существует как минимум четыре типа. Все они успешно освобождают водителя от обязанности переключать передачи, но происходит это с разной степенью комфорта. Рассмотрим сегодня две противоположности в плане комфорта – классический гидроавтомат и самый дешевый вариант – так называемого робота.

О преимуществах и недостатках двух типов автоматических трансмиссий читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи использовались публикации Motor и L`Automobile.

Как устроены АКП и робот

Классическая автоматическая коробка передач – одна из самых сложных трансмиссий. В нем есть механическая часть с набором шестерен и гидросистема, которая с участием клапанов и электронного модуля переключает передачи. Вдобавок есть еще один громоздкий и недешевый узел – гидротрансформатор, в котором раскрученное "вентилятором" (насосным колесом) масло передает крутящий момент на турбинное колесо.

На противоположной стороне "автоматной" иерархии стоит роботизированная коробка. Это обычная механическая коробка, к которой пристроены сервоприводы, вместо водителя передвигающие рычаги кулисы и нажимающие сцепление. Управляет переключениями электронный блок, учитывающий несколько факторов. Такой робот (не путать с супермодным преселективным роботом типа DSG) считается самым дешевым способом наделить бюджетную модель автоматической трансмиссией.

При том, что и первая, вторая конструкции считаются автоматическими, отличаются они поразительно.

Что лучше для авто: АКП или робот

Разгон

Динамика не самая сильная сторона многих автоматических трансмиссий, но для бюджетного работа это просто провальная дисциплина. Водители упрекают работы за их задержки при разгоне: такие коробки любят "задумываться" на каждой передаче, добавляя при этом замечающих и пассажиры толчков. На этом фоне классическая АКП кажется очень комфортной при переключениях, хотя ей далеко до вариатора типа CVT.

Экономичность

В этой категории, наоборот, роботизированная механика – в числе лучших. Она может дать фору и гидроавтомату, и обычной механике, а также некоторым вариаторам. Секрет в принципах конструкции – подбором передач и моментом переключения управляет электроника, а усложняющих факторов типа гидротрансформатора или гидромуфты у робота нет.

Городской трафик

Еще одно существенное отличие этих двух трансмиссий – разница в поведении при условии плотного городского трафика. К примеру, на более или менее длительных остановках работа следует переводить селектором в режим нейтрали, ведь если держать такую машину просто тормозной педалью, в ней быстро сносится сцепление. А вот автомату такие моменты безразличны. Также бюджетный робот не любит, когда машина долго ползет на малой скорости – в таком случае его полуприжатое сцепление ускоренно изнашивается. В классическом автомате при таких условиях напрягаются не диски сцепления, а потоки смазки между двумя роторами – то есть его режим особенно не нагружает.

Что лучше для авто: АКП или робот

Долговечность

Конструкция обеих автоматических коробок не исключает большой ресурс, но зависит от стиля езды драйвера и от модели и производителя. Но в целом долговечность АКП и роботов примерно одинакова. Правда, в классическом автомате чаще подгорают фрикционы и для ремонта его приходится демонтировать и разбирать. А у роботов прежде всего отказывают сервоприводы переключений, расположенные снаружи коробки, и это удешевляет наиболее популярный вид ремонта робота.

Вторая болезнь роботизированных коробок – выход из строя сцепления, и это более дорогие работы. Хотя вообщем роботизированная коробка по сравнению с гидромеханической АКП устроена проще, и ремонтировать работа существенно дешевле.

Что лучше для авто: АКП или робот

Кратко

Действительно, два показанных здесь типа трансмиссии – полная противоположность. Робот – самый дешевый способ получить машину без необходимости переключаться вручную. Тем более что на наиболее популярных моделях роботизированная механика вполне надежна и честно выполняет свою работу. А гидромеханический автомат – выбор для требовательных водителей и пассажиров, которые разбираются в комфорте движения и имеют на это соответствующие средства. Недаром такую же трансмиссию часто используют на автомобилях высокого класса. И как на нас, жаль, что производители все чаще заменяют ее на более спортивные, но сложные и капризные преселективные коробки-работы – так называемые "с двумя сцеплениями".

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как продлить жизнь аккумулятору автомобиля.

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